أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2022م، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى البرنامج:

– برنامج تطوير الخريجين.

عن البرنامج: