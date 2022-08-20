أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2022م، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
مسمى البرنامج:
– برنامج تطوير الخريجين.
عن البرنامج:
- – برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.
- – مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرصًا غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.
شروط التقديم:
- – التفرغ التام.
- – سعودي الجنسية.
- – إتقان اللغة الإنجليزية.
- – حديث التخرج.
- – حاصل على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
المزايا والتعويضات:
- – راتب 12,350 ريال (البكالوريوس).
- – راتب 14,000 ريال (الماجستير).
- – إجازة سنوية
- – تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
- – تأمين صحي.
- – توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.
- – فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة.
المستندات المطلوبة:
- – السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
- – الهوية الوطنية.
- – الشهادات المهنية مثل SOCPA ، CME ، CPA ، إن وجدت.
- – نتيجة اختبار GAT (قياس) (اختبار GAT هو اختبار يستهدف خريجي المدارس الثانوية).
- – اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد (IELTS ، TOEFL).
موعد التقديم:
– متاح الآن، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي اضغط هنا
اترك تعليقاً