تستعد غرفة حفر الباطن، ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، لإطلاق مبادرة منتدى ومعرض التجارة الإلكترونية “إيشوب” تحت شعار (رايحين لمستقبلنا)، والذي سيقام في مجمع المكان مول للفترة من 3 حتى 5 أغسطس 2022م.

إحدى مبادرات الغرفة التجارية:

وفي اللقاء الذي عقده المركز الإعلامي للمعرض أوضح النائب الأول لرئيس غرفة حفر الباطن فهد المنور “أن المعرض هو أحد مبادرات الغرفة التجارية والذي يهدف لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول لها لتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومواكبة البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الرقمية لدعم رواد الاعمال الذين يطمحون للنمو والتوسع وتحفيز وتشجيع الشباب والشابات للدخول في سوق التجارة الإلكترونية ويأتي بدعم ورعاية من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود.

جلسات ودورات وورش عمل:

وبدوره قال رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة حفر الباطن والمشرف العام على المعرض سلمان العقيل: “إن المعرض يستهدف جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وشركات الدعم اللوجستي، بالإضافة لرواد الأعمال في هذا المجال، وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من إدارة المعرض، يقدمها نخبة من المتخصصين وإبراز عدد من قصص النجاح لعدد من رواد ورائدات الأعمال”.

وأكد أمين عام غرفة حفر الباطن أنور الشامي على أن المعرض سيكون فرصة لأي شخص يود الدخول إلى التجارة الإلكترونية فهو يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم آخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، ومواكبة النمو العالمي في التجارة الإلكترونية.

وبين المدير التنفيذي للمعرض خالد الأشرم أن المعرض ليس مهنـيًا فقط، إنما يعتبر نقلة نوعية لأغلب المشاريع التي لا زالت في خطواتها الأولى للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني والاستفادة من رواد هذا المجال.

دعم التجارة الإلكترونية:

مضيفًا أن المعرض يهدف إلى دعم التجارة الإلكترونية وإتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وتسهيل تأسيس مشاريعهم الخاصة والتعريف بأنشطتهم التجارية الرقمية وتوسيع قاعدتهم الجماهيرية والوصول للمزيد من العملاء وتذليل ما يواجهه رواد الأعمال وأصحاب المتاجر من صعوبة للوصول إلى العملاء من خلال مستشارين مختصين في مجال التسويق.