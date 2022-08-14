أصبح النجم البرتغالي Cristiano ronaldo أمام خيار الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بسبب تواضع مستوى الفريق في أول جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

وكان رونالدو انضم إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر من العام الماضي لكن وضع الفريق لم يتحسن، ولن يشارك في دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

مانشستر يونايتد تعرض للخسارة في أول جولتين أمام فريقي برايتون وبرينتفورد بثنائية لهدف وبرباعية دون رد على التوالي.

6 أندية ترفض ضم Cristiano ronaldo

كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في أغسطس الجاري، رغم رفض أندية ” أتلتيكو مدريد الإسباني، ريال مدريد الإسباني، ميلان الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي ” التعاقد معه.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

ومع بداية الشوط الأول، استغل برينتفورد خطأ واهتزاز مستوى الحارس الإسباني دايفيد دي خيا ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب بيليندا دا سيلفا من تصويبة لم يتمكن دي خيا من صدها في الدقيقة العاشرة.

ثم أضاف ماتياس يانسن الهدف الثاني لفريق برينتفورد بالدقيقة الـ18.

وواصل برينتفورد ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب بن ميي بالدقيقة الثلاثين.

واستمر تراجع مانشستر يونايتد وسوء أدائه غير المبرر في ظل مشاركة Cristiano ronaldo ليضيف برينتفورد الهدف الرابع عبر اللاعب بريان مبيومو بالدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق برينتفورد على تفوقه برباعية ليفوز بالمباراة ويحصد 3 نقاط مهمة، بينما تعرض اليونايتد للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.