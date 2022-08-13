انتهت مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي اليوم السبت، بفوز نادي آرسنال برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

ملخص مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي

وكان الشوط الأول من المباراة شهد تفوقًا هجوميًا من قبل فريق آرسنال، حيث أحرز البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الأول للجانرز بالدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

وواصل الجانرز ضغطه بقوة في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، ليُضيف الهدف الثاني عبر جيسوس بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق آرسنال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل ويليام ساليبا لاعب آرسنال هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ54 لتُصبح النتيجة 2-1 لمصلحة آرسنال.

ونجح آرسنال بعدها بدقيقتين في إحراز الهدف الثالث عبر السويسري جرانيت تشاكا بالدقيقة الـ56 بعد خطأ قاتل من وارد حارس ليستر سيتي.

وشهدت مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي، تقليص نادي ليستر سيتي للفارق بالهدف الثاني عبر اللاعب جيمس ماديسون بالدقيقة الـ75.

رد البرازيلي جابرييل مارتينيلي محرزًا الهدف الرابع لنادي آرسنال بالدقيقة الـ76 لتنتهي المباراة، بفوز آرسنال برباعية مقابل هدفين.

آرسنال يصل للنقطة رقم 6

وكان آرسنال قريبًا من إحراز الهدف الخامس في أكثر من مناسبة لكن الحظ لم يحالفه.

وأصبح رصيد آرسنال بعد الفوز 6 نقاط بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة.