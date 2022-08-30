روى العم معيض البحيري الذي تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع حالته، قصة صبر وكفاح عائلته الكفيفة، مُرجعًا سبب فقدانهم البصر إلى مرض وراثي.

الراصد | بعد تأمين الموارد البشرية بيتا لعائلة كفيفة.. العم "معيض" لـ #الراصد: نفقد البصر بسبب مرض وراثي منذ الولادة.. وأحلم بامتلاك منزل لي ولأبنائي من بعدي#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/GFkS6dk88p — الراصد (@alraasd) August 29, 2022

تفاصيل فقدان العائلة البصر

وقال البحيري في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه وزوجته كفيفان بسبب مرض وراثي، لافتًا إلى أنهما أنجبا طفلين فقدا البصر أيضًا، وطفلين يرون بشكل بسيط.

وأشار إلى أن فقده للبصر هو وزوجته وأحد أبنائه كان منذ الولادة، فيما رأى باقي أبنائه بشكل خفيف حتى فقد الثاني بصره.

أمنية امتلاك منزل

وناشد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان امتلاك منزل له ولأبنائه من بعده، حيث أمنت له وزارة الموارد البشرية مسكنه الحالي.