تتمتع محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير بأجوائها الخلابة وكرم أهلها ومواقعها الأثرية والثقافية التي تشتهر بها وتجذب الزوار والسياح.

وقال عبد الرحمن مغاوي أحد المهتمين بالسياحة والتراث خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن رجال ألمع تعتبر منطقة سياحية من الدرجة الأولى، والنقطة الرئيسية بها هي قرية رجال.

وأضاف مغاوي “المحافظة توجد بها أيضا قرى أخرى مثل حسوة والجرف وشوقة وكوخ العسل التي تشهد زيارات كثيرة، خاصة مع هطول الأمطار حيث صارت جميع الأماكن بها أمطار”.

زيارات هائلة للمصيفين

ولفت إلى أن المحافظة شهدت كمًا هائلًا من المصيفين الذين أنعشوا الأماكن السياحية، فكان الزوار من جميع مناطق المملكة وداخلها وخارجها.

وأكد أن طقس رجال ألمع يتميز بأنه معتدل طوال السنة، موضحًا أن قرية رجال تعمل في السياحة منذ 34 عامًا، ويعتبر عام 2022 من أفضل الأعوام إقبالًا على السياحة هناك.

سبب الإقبال على عسير

وأرجع سبب زيادة الإقبال على زيارة منطقة عسير ومحافظاتها إلى جمال المنطقة ووعي المواطنين بأن هذه الرحلة سياحية ترفيهية، واستقبال الناس للسياح، لافتا إلى أنه من أهم المواقع التي يمكن أن يستفيد منها الزوار هي السودة ورجال ألمع والبحر، ثم حسوة التي تعتبر أفضل من الريف البريطاني، والجرف، وكوخ العسل.