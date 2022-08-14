أعلنت الشرطة الأمريكية، أن رجلًا صدم سيارته بحاجز أمني بالقرب من مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، اليوم الأحد، ثم انتحر.

تفاصيل الواقعة:

ووفقًا لقناة “العربية”، قالت الشرطة: إن الرجل بعد أن صدم الحاجز الأمني أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء قبل أن يقتل نفسه، مشيرة إلى عدم سقوط أي إصابات.

وأوضحت شرطة الكابيتول أن الرجل أطلق النار على نفسه عندما اقترب منه الضباط، وأعلنت وفاته في وقت لاحق.

عطلة أعضاء الكونجرس:

ولفتت الشرطة: “في هذا الوقت لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أحدًا من أعضاء الكونجرس، فهم اليوم في عطلة”.

ولم تكشف الشرطة هوية الرجل أو أي تفاصيل عن دوافعه، لكنها تجري تحقيقًا في الحادث.

تهديدات بشن هجمات:

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة عددًا متزايدًا من التهديدات، حيث حذر المسؤولون الفيدراليون من احتمال شن هجمات عنيفة على بنايات حكومية في الأيام التي أعقبت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

ويذكِّر الهجوم بحادثة دهس رجل ضباطي شرطة في الكابيتول عند نقطة تفتيش في إبريل عام 2021، ما تسبب في مقتل أحدهما.