روى رحالة ألماني تجربته خلال زيارته مهرجان ولي العهد للهجن 2022 قادماً من محافظة جدة.

وقال الرحالة الألماني كريس، إنه جاء مع أسرته من جدة خصيصاً لمهرجان ولي العهد للهجن لمشاهدة السباقات، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت متاحة للزيارة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث فتحت أبوابها للعالم.

"قام السعوديون بالتهافت علينا، وكانوا سعداء جداً بوجودنا

They grabbed us and were so happy with us!'' 🇩🇪 🇸🇦

الرحالة الألماني كريس – خلال زيارته مع عائلته لـ #مهرجان_ولي_العهد_للهجن 2022 🐪 pic.twitter.com/MrXOhzlVDd

