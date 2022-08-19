أعلنت نقابة الفنانين السوريين، اليوم الجمعة، وفاة الممثل بسام لطفي أبو غزالة، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ولم تذكر النقابة موعد أو مكان الجنازة؛ أو العزاء.

من هو بسام لطفي؟

وُلد بسام لطفي في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1940، وانتقل مع عائلته إلى سوريا بعد حرب عام 1948.

وعرف بلقب عميد الدراما السورية؛ نظرًا لأدواره المميزة، كما كان أحد أبرز الأصوات التي رافقت مستمعي إذاعة دمشق عبر برنامج “حكم العدالة” طيلة أكثر من 30 سنة.

ويعد من الأجيال المميزة في الفن السوري؛ إذ شارك في عشرات الأعمال والمسلسلات التي حققت شهرة عربية واسعة؛ ومن أهمها: يوميات مدير عام، ونهاية رجل شجاع، وإخوة التراب، والتغريبة الفلسطينية.

وبالإضافة إلى عمله الدرامي والإذاعي؛ ساهم بسام لطفي في شبابه بتأسيس المسرح القومي السوري والمسرح الوطني الفلسطيني.

وغادر العالم تاركًا خلفه ما يزيد على 70 عملًا فنيًّا بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة.

نعي بسام لطفي:

نعى الفنان السوري بسام لطفي عشرات الممثلين والفنانين السوريين؛ فكتب المخرج السوري محمد زهير رجب: “مؤلم هذا الرحيل، قامة من قاماتنا ترحلُ اليوم أيضًا”.

كما كتبت الفنانة نادين خوري: “الفنان بسام لطفي كبيرًا بفنه وأخلاقه وتواضعه، لروحه الرحمة والسلام خالص العزاء لأسرته ومحبيه وللوسط الفني”.

وغردت الفنانة السورية لورا أبو سعد: “رحيل موجع آخر في أسبوع واحد، الأستاذ بسام لطفي، الفنان المخضرم وأحد مؤسسي نقابة الفنانين في سورية في ذمة الله، تعازي لأسرته ولولده زميلنا الفنان #إياس أبو غزالة ولكامل الوسط الفني برحيل عميد من أعمدته”.

والفنان الراحل متزوج، وهو والد الممثل السوري إياس أبو غزالة.