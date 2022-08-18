تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر البرنامج التدريبي الرائد في دورته السابعة بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة والشريك الاستراتيجي الخيري جمعية إكرام للمسنين بالباحة وبدعم من شركة خالد أحمد الجفالي القابضة وجامعة الأمير سلطان.

ويقام البرنامج هذه السنة في منطقة الباحة- بلجرشي بفندق المنتزة الوطني ولمدة يومين ابتداءً من يوم الأربعاء وحتى الخميس الموافق 24-25 أغسطس2022م.

ويهدف إلى تسهيل التعامل مع المرضى بالتدريب وصقل المهارات لمقدمي الرعاية.

ويعتبر البرنامج التدريبي الرائد “رد الجميل” مشروع تدريبي أطلقته الجمعية حيث تقوم فكرته على تدريب عدد ممن يرعى عزيزاً مصاباً بمرض ألزهايمر في مراكز عالمية متخصصة، ليصبحن فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية. كما يسر الجمعية تدريب الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعات وكافة شرائح المجتمع على كيفية الاعتناء بمريض الزهايمر.

التعامل مع مراحل الزهايمر

ويقدم البرنامج اليوم الأول الأخصائية ومقدمة الرعاية شادية باعلي، حاصلة على البرنامج التدريبي من جامعة نيويورك، تستعرض فيها من محاور كيف نتعامل مع مراحل المرض المختلفة واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من التواصل الفعال مع المصاب كما تتطرق لأساليب التغذية والغذاء وآليات التعرف على الألم وسبل الحد من السقوط لدى كبار السن ومرضى ألزهايمر وتسلط الضوء على أعراض التجوال وتأهيل مقدمي الرعاية على استراتيجيات ردود الفعل الصحيحة للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.

أعراض المرض ومراحله

أما في اليوم الثاني يقدم الدكتور هاشم بالبيد – استشاري طب الباطنة وطب كبار السن ورئيس قسم أمراض كبار السن أعراض مرض ألزهايمر ومراحله والتغيرات السلوكية المصاحبة لمرض ألزهايمر وكيفية التعامل مع التغيرات وطرق العلاج وطرق الوقاية من المرض وكافة الوسائل التي تساعد على التعرف على مراحله وأعراضه.

وحقق برنامج “رد الجميل” نجاحًا مسبقًا في عدة مناطق من المملكة (الوسطى،الغربية،الشرقية ومؤخرًا في منطقة القصيم) حيث ارتفعت نسبة الوعي بالمرض لدى المجتمع الرسالة التي تستمر لزيادة النسبة وأهمية التشخيص وأصبح الآن ولله الحمد لدى الجمعية عدد من المتدربات المؤهلات يساهمن في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الطرق المتعارف عليها عالمياً.

وتنوه الجمعية للراغبين في التسجيل المسبق لهذه الورشة الدخول على الرابط ضمن حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer والموقع الالكتروني www.alz.org.sa ولمزيد من الاستفسار يُرجى التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112