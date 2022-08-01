كشفت تقارير إعلامية عن رد فعل نادي الهلال بسبب تأخر قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي حول الاستئناف الذي تقدم به أزرق الرياض تعليقًا على منعه من قيد الصفقات لفترتين؛ بسبب قرارات غرفة فض المنازعات في قضية اللاعب.

أزرق الرياض كان قد تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي في مايو الماضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.

الهلال ينتظر إصدار قرار في قضية محمد كنو:

إدارة فهد بن نافل ترغب في إصدار القرار النهائي في قضية محمد كنو، بأسرع وقت ممكن بحسب الإعلامي والناقد عبدالله الحنيان.

ويعتقد بطل الدوري السعودي للمحترفين بأن التأخر في إصدار القرار، يضر بمصلحة الفريق، خاصة أن هُناك ملفات كثيرة معلقة، بينما الموسم على الأبواب.

وكان من المفترض الإعلان عن قرارات القضية إما السبت أو الجمعة الماضيين، ولكن التأخر مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي وعدم إعلان الهلال عن أي صفقة صيفية، تسبب في إثارة الجدل لدى جماهير أزرق الرياض.