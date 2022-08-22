وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة لـ فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، أثارت الجدل حول شعار النادي الجديد.

وقال المريسل المنتمي لنادي النصر عبر حسابه في “تويتر” موجهًا رسالته لـ فهد بن نافل: “أبو سعد حبيبي عادي أنشر هوية الهلال الجديدة ؟”.

صور متداولة تكشف الشعار الجديد

وكانت بعض الجماهير عبر “تويتر” نشرت صورًا قيل إنها لشعار أزرق الرياض الجديد حسبما نُشرت في صحف أخرى صباح اليوم.

وكان الحساب الرسمي لـ الهلال أزال الشعار الحالي للنادي ووضع صورة زرقاء فقط وسط ترقب من الجماهير لشكل الشعار الجديد، حيث ألهب حساب أزرق الرياض في “تويتر” حماس جماهير النادي بعنوان : “فخور”.

جماهير الهلال تودع الشعار القديم