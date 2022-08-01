نشر تركي، نجل حميدان التركي، رسالة صوتية من والده بعد زيارة أخواته نورة وأروى، شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية على رعايتهم المستمرة ودعمهم وتيسير هذه الزيارة.

وبحسب التسجيل الصوتي الذي نشره تركي حميدان التركي على تويتر، أنه سجد لله شكرًا على لحظات لقائه بنورة وأروى، وسأل الله تعالى أن ينصره نصرًا عزيزًا.

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رسالة صوتية من والدي #حميدان_التركي بعد زيارة أخواتي نورة وأروى، شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسفارة المملكة في الولايات المتحدة الامريكية على رعايتهم المستمره ودعمهم و تيسير هذه الزيارة @SaudiEmbassyUSA pic.twitter.com/kuQv556Laa — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) August 1, 2022

جلسات سابقة:

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولقي الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

وحميدان التركي هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.