أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع النجم الدولي فهد المولد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

فهد المولد شبابيًّا:

ووقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًّا مع فهد المولد لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن صفوف الاتحاد.

ومن جانبها، تمنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان التوفيق للمولد في مهمته المقبلة مع الليوث، كما قدمت شكرها لشركة F16 الرياضية على دورها في إتمام التعاقد.

الرحيل عن الاتحاد بعد تخفيض مدة إيقافه:

وكان المولد قد أعلن، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء علاقته بنادي الاتحاد، ورحيله عن صفوفه رسميًّا هذا الصيف، مقدمًا شكره الكبير لجماهير العميد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء رحيل فهد المولد بعد قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي بخفض عقوبته؛ مع أحقية مشاركته رسميًّا، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي.