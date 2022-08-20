نشر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، رسمًا بيانيًّا يوضح الأمطار التي هطلت على المملكة والخليج خلال الحالة المطرية الصيفية الحالية.

رسم بياني تقريبي للأمطار:

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “رسم بياني تقريبي للأمطار الهاطلة على المملكة والخليج في صيف- قيض- الحالة الصيفية من أواخر شهر ذي الحجة 1443 إلى 21 محرم 1444هـ للعام 2022 ميلادي”.

وأوضح أن هذا اجتهاد شخصي منه، حيث إن الرسم يمثل اللون وما حوله، مصنفًا شدة الأمطار إلى خفتها لـ5 ألوان من الأكثر غزارة للأقل.

تحطيم أرقام السجلات المناخية:

جدير بالذكر أن رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية وأستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، كشف في وقت سابق، أن حالة مدار 22 المطرية الصيفية حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 عامًا.

وقال المسند في تغريدته على موقع “تويتر”: “حالة مدار 22 المطرية الصيفية العجيبة، حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 سنة”.

وأضاف أن الحالة المطرية فاقت أيضًا في طول فترتها الزمنية، واتساع رقعتها الجغرافية، وكثافة أمطارها اليومية ما دُون في كتب التاريخ خلال القرنين الأخيرين عن أمطار صيفية.