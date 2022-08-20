في تحرك مفاجئ وصادم، يبحث نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية إن نادي تشيلسي مهتم بضم ماجواير صاحب الـ29 عامًا رغم أخطائه الكارثية في الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد، مما جعل الكثير من جماهير اليونايتد تطالب برحيله.

مانشستر يونايتد لا يمانع رحيل هاري ماجواير

ولا تُوجد مشكلة لدى المدرب الهولندي إريك تين هاج في التفريط في ماجواير لصالح تشيلسي خاصة أن مانشستر يونايتد يملك بديله وهو المدافع الفرنسي رفائيل فاران.

وكان ماجواير انضم إلى مانشستر يونايتد في 2019 قادمًا من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ليكون أغلى مدافع في تاريخ صفقات كرة القدم في آخر 10 سنوات، ولكن رغم المبلغ المالي الذي دُفع فيه لإتمام الصفقة، ارتكب أخطاء كارثية تسببت في المطالبة برحيله.