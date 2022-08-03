أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر، إن رفحاء سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجات حرارة بـ 16 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، أن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: رفحاء 46 درجة مئوية يليها عرعر وحفر الباطن 45 مئوية، فيما تسجل الدمام والأحساء 44، وتأتي العلا والخرج بـ 42 درجة مئوية، فيما تسجل الرياض وتبوك وحائل والقريات 41، أما المدينة المنورة والدواومي وطريف والمجمعة فيسجلون 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها 16، والباحة 17 درجة مئوية، فيما سجلت نجران 21، وبيشة والقريات 22.

الطقس المتوقع اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشار إلى فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.