توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.

درجات الحرارة الكبرى:

وبحسب الأرصاد، تسجل مدينتا رفحاء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ 16 درجة مئوية، فيما تسجل سكاكا 46، والدمام وعرعر والأحساء 45، وبريدة والخرج والقريات 44 مئوية والرياض والعلا وطريف 43، والمدينة المنورة وتبوك وحائل 42، ومكة المكرمة والدوادمي ووادي الدواسر 40، وجدة وينبع 37، وجازان 34، ونجران والطائف 32، وأبها والباحة 26 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

اما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 16 درجة مئوية، والباحة وجازان 17، ونجران والقريات وبيشة والطائف 24، وطريف وشرورة 26، والوجه والقنفذة 28 مئوية، ومكة المكرمة وتبوك وينبع ووادي الدواسر 29، وجدة وحائل والدوادمي 30، والرياض وسكاكا والمجمعة والأحساء والعلا 32، والمدينة المنورة والدمام وبريدة وعرعر والخرج ورفحا 33، وحفر الباطن 34 مئوية.