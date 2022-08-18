في واقعة مأساوية، فارقت لبنانية الحياة تأثرًا بحرقها على يد زوجها، بعدما رفضت إجهاض جنينهما الحامل به في الشهر الخامس.

رفضت إجهاض جنينها الحامل به في الشهر الخامس.. لبنانية تفارق الحياة حرقاً على يد زوجها وتترك طفلين بعمر أربعة أعوام وعامين#لبنان#الحدث pic.twitter.com/XIUluIuD6s — ا لـحـدث (@AlHadath) August 17, 2022

وحسب تقرير لقناة “الحدث”، تحملت اللبنانية هناء خضر حروقًا بليغة أصابت كامل جسدها لمدة 11 يومًا، لتفارق الحياة وتترك وراءها طفلين بعمر أربعة أعوام وعامين.

رفضت إجهاض الجنين

وفي التفاصيل، أضرم زوجها النار في جسدها بمادة مشتعلة، بعد مشادة كلامية بينهما، لرفضها إجهاض جنينهما الحامل به في الشهر الخامس، زاعمًا بأن العائلة تمر بضائقة مالية.

وقال والدة هناء خضر لوسائل إعلام “قفزت ابنتي من نافذة المطبخ والنيران مشتعلة في جسدها، وحاولت إطفاء نفسها من خلال التدحرج على التراب”، مضيفة أن الرجل كان يلاحقها لقتلها، غير إبه لقتل روحين بريئتين.

وقبل أن تفارق الحياة، هناء أجهت الجنين قبل وصولها لمستشفى في مدينة طرابلس شمال لبنان، وذلك لتعرضها للضرب الشديد.

حروق بنسبة 100%

من جانبه، أكد مصدر طبي أن هناء أصيبت بحروق بنسبة مائة في المائة من مساحة الجسد من الدرجة الثالثة وما فوق بواسطة الغاز المشتغل.