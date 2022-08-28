حقق الحارس السويسري يان سومير حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني رقمًا استثنائيًا بعد تألقه اللافت للنظر أمام بايرن ميونخ أمس في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

ونجح سومير في حماية مرمى فريقه من أهداف عدة سعى البايرن لتسجيلها حيث يدين مونشنجلادباخ بالفضل له كونه أنهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

19 تصديًا لحارس مونشنجلادباخ في مباراة واحدة !

وقالت شبكة Opta الشهيرة والمتخصصة في الإحصائيات أن سومير قام بـ 19 تصديًا خلال مباراة البايرن، محطمًا الرقم القياسي لأكبر عدد من التصديات في مباراة واحدة على مدار تاريخ الدوري الألماني.

وتجاوز سومير رقم الحارس الألماني أليكسندر شفولو حارس مرمى هيرتا برلين الذي قام بـ 14 تصديًا في النصف الثاني من الموسم الماضي وكان أيضًا في مباراة بايرن ميونخ.

بايرن ميونخ عانى أمام الجدار السويسري

وعلق سومير على تألقه أمام البايرن قائلًا: ” كانت مباراة قوية وكنا نعرف ذلك، لكننا حصلنا على ما نريد أمام البايرن وهو واحد من أقوى الفرق الأوروبية”.

وتابع حارس مونشنجلادباخ: ” التعادل مُرض للغاية بالنسبة لنا”.

سيواجه البايرن فريق يونيون برلين يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري الألماني، بينما يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ فريق ماينز 05 يوم الأحد المقبل.

وكان يان سومير لفت الأنظار بتألقه مع منتخب سويسرا في يورو 2020 مساهمًا في وصول منتخب بلاده لدور الثمانية وإقصاء منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 من البطولة وقتها.