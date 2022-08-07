انتهت مباراة دورتموند ضد ليفركوزن بهدف دون رد وذلك بالجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني لـ موسم 2022/2023.

وكان الألماني ماركو ريوس سجل هدف الفوز الوحيد لنادي بوروسيا دورتموند في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

ماذا حقق دورتموند ضد ليفركوزن ؟

وقالت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات أن بوروسيا دورتموند أصبح أول فريق في التاريخ ينجح في تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية للبوندزليجا خلال 8 مواسم متتالية.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية ألمانية ذكرت أن جماهير بوروسيا دورتموند أطلقت حملة لتمويل صفقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث ترغب في مساعدة دورتموند لإتمام الصفقة وضم اللاعب صاحب الـ37 عامًا.

ويرغب جمهور بوروسيا دورتموند في جمع 40 مليون يورو لضم رونالدو خاصة أن بوروسيا دورتموند يرغب في ضم بديل للاعب الإيفواري سيباستيان هالر بعد إصابته بورم في جسده.

وقبل مباراة دورتموند ضد ليفركوزن في الدوري الألماني، كشفت تقارير أن مشجعي أسود الفيستفاليا أكدوا على نيتهم مساعدة النادي لإتمام صفقة كريستيانو رونالدو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر المقبل.