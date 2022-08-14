قام مجموعة من الرهبان البوذيين بزيارة معرض جسور هذا اليوم الأحد 16 محرم 1444هـ، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة التايلندية بانكوك ويستمر لمدة عشرين يومًا، يستعرض جهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح وخدمة الإنسانية.

وقد كان في استقبالهم المشرف على المعرض ناصر بن عيد السلمان، حيث تجوّل بهم في أقسام المعرض وجنباته، وشرح لهم ما يحويه من أقسام ومعلومات تبرز دور المملكة الإنسانية وثقافتها.

وقد أبدوا إعجابهم بما شاهدوا، وأشادوا بالمعرض وبالجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعايش السلمي بين الأديان ونشر المحبة والسلام بين الشعوب.