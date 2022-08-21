فتح محققون روس تحقيقًا جنائيًا في حادث مقتل داريا دوجينا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين والتي قتلت جراء زرع عبوة ناسفة في السيارة التي كانت تقودها.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، ذكر المحققون أنه “في 20 أغسطس، حوالي الساعة 21:00 في منطقة أودينتسوفو الحضرية بالقرب من قرية بولشي فيازيمي، انفجرت عبوة ناسفة، يفترض أنها كانت مثبتة في سيارة تويوتا لاندكروزر، على طريق عام واشتعلت النيران في السيارة، وتوفي السائق في مكان الحادث، وتأكدنا من هوية المتوفى: الصحفية والمحللة السياسية داريا دوجينا”.

وأضافت: “بناءً على نتائج التفتيش، سيتم تعيين عدد من الفحوصات، بما في ذلك الطب الشرعي وهندسة المتفجرات والوراثة الجزيئية”.

وكانت ابنة ألكسندر دوجين، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعقله، قد لقيت مصرعها بعد تفجير سيارتها في موسكو، في مؤامرة اغتيال كانت تستهدف والدها.

وتحدثت صحف محلية عن “مؤامرة اغتيال” بعد مقتل ابنة ألكسندر دوجين، مساعد فلاديمير بوتين المقرب، البالغ من العمر 60 عامًا.

تفاصيل حادث الانفجار

وذكرت تقارير أن داريا دوجين كانت تقود سيارتها لاندكروزر برادو عندما انفجرت مما أدى إلى مقتلها، فيما نقلت مصادر إعلامية أن السيارة المفخخة كانت تستهدف والدها.

من هو ألكسندر دوجين؟

ويعتقد أن ألكسندر دوجين هو العقل المدبر وراء تخطيط بوتين لغزو أوكرانيا، وقد أطلق عليه سابقًا اسم “راسبوتين” و”عقل بوتين”، بسبب التأثير الذى يُزعم أنه يحمله على الرئيس الروسي، فضلًا عن علاقتهما الشخصية الوثيقة.