أعلن نادي روما الإيطالي قبل قليل عن تعاقده مع المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي قادمًا من نادي تورينو الإيطالي كصفقة انتقال حر.

أندريا بيلوتي يُعزز هجوم نادي روما

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن بيلوتي سينضم لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بداية من الموسم الحالي.

وكان نادي الهلال فكّر في ضم بيلوتي قبل بداية شهر أغسطس الجاري، لكن منع القيد الذي يُعاني منه الهلال، حال دون إتمام الصفقة.

ملخص مباراة روما ضد يوفنتوس

وفي وقت سابق، حسم التعادل الإيجابي مباراة يوفنتوس ضد روما التي أُقيمت مساء أمس السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022/ 2023.

وفي الشوط الأول، نجح فريق يوفنتوس في التقدم سريعًا محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب دوشان فلاهوفيتش بالدقيقة الثانية.

ولم يحدث أي جديد بالنتيجة خلال الشوط الأول لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم فريق يوفنتوس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، بحث نادي روما عن إحراز هدف التعادل ليتمكن اللاعب الإنجليزي تامي إبراهام من إحراز هدف التعادل لفريق العاصمة الإيطالية.

ولم تتغير نتيجة المباراة لتنتهي قمة يوفنتوس وروما بالتعادل بهدف لكل فريق.