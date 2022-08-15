بدأ نادي روما المنافسة بقوة لنيل لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بفوز صعب على فريق ساليرنيتانا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ونجح الإيطالي بريان كريستانتي في قيادة الجيالوروسي للفوز بعد إحرازه هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر المباراة.

روما يحصد أول 3 نقاط

وفاز الجيالوروسي بهدف ليحصد أول 3 نقاط وينافس قطبا ميلانو ” ميلان وإنتر ميلان” على الدوري الإيطالي.

ودخل الجيالوروسي مباراة ساليرنيتانا منتشيًا بفوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في مايو الماضي على حساب نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي.

يذكر أن نادي روما سيواجه فريق كريمونيزي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي يوم الاثنين المقبل.

ويتولى تدريب الجيالوروسي، المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.