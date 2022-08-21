حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصيره مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالبقاء وذلك بعد التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو قادمًا من نادي REAL MADRID الإسباني.

وكان كاسيميرو رحب بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، مما جعل اليونايتد يُعلن أول أمس الجمعة عن التوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم اللاعب البرازيلي.

وبحسب ما ذكره الصحفي بيدرو ألميدا فإن انتقال كاسيميرو إلى مان يونايتد حسم قرار رونالدو بالبقاء مع الفريق الإنجليزي.

ونجح النجم البرازيلي لاعب REAL MADRID السابق في خوض 63 مباراة دولية مع منتخب بلاده ونال لقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في عام 2019 بجانب الفوز بـ 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد.

رد فعل مدرب REAL MADRID على رحيل كاسيميرو

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سيلتا فيجو، أول أمس الجمعة: “لقد تحدثت مع كاسيميرو ونقل لي رغبته في خوض تحدٍ جديد، نحترم رغبته تمامًا تقديرًا لمسيرته لسنوات مع ريال مدريد، ويتبقى حاليًّا المفاوضات بين الناديين”.

وتابع المدرب الإيطالي حديثه قائلًا: “لم أحاول إقناعه بالبقاء بل تحدثت معه كثيرًا، ولا أعلم مصير المفاوضات، لكن إذا رحل أشكره كثيرًا على عطائه مع الفريق”.

وأضاف: “سمعت شائعات عديدة، لكني أدركت أن رحيل كاسميرو بات أمرًا واردًا، ومهما كان يبقى هدف ريال مدريد واضحًا وهو المنافسة على كل الألقاب، نحن قادرون على ذلك سواء بوجوده أو من دونه”.