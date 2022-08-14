سلطت وكالة رويترز الإخبارية الضوء على رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، حيث قالت إنه نموذج قيادي يُحتذى به، فهو يتمتع بشعبية هائلة بين النخبة والعمال على حد سواء، كما أن له العديد من الإنجازات سواء في اكتتاب الشركة السعودية أو تنويع أعمالها.

وقال التقرير: على مدار أربعة عقود من العمل، اكتسب أمين الناصر سمعة طيبة بسبب تفانيه في العمل الأمر الذي يجعله مستعدًا لمواجهة تحديات المستقبل، كما أنه يتمتع بأخلاقيات فريدة من نوعها بحسب ما يقول عنه زملاؤه.

وتابع التقرير: يستطيع رئيس شركة أرامكو أن يوفق بين المهام الإدارية اليومية وبين الظروف الشخصية لـ 70 ألف موظف، ومن هنا اكتسب شعبية كبيرة في أرامكو وذلك من خلال الترويج لثقافة اللامركزية وقضاء بعض الوقت مع القادة والعاملين.

واستطرد: خلال شهر رمضان، يقوم عادةً بزيارة أحد حقول أرامكو ويخطط للإفطار مع طاقم العمل، وبالتالي يحقق المعادلة الصعبة بين إرضاء النخبة وإرضاء العمال، ليس هذا فقط، بل يحمل على عاتقه أيضًا تلبية احتياجات الطاقة في العالم وكذلك قضية تغير المناخ.

بصيرة نافذة

وقال تقرير رويترز: على غرار شركات النفط الكبرى الأخرى، دافعت أرامكو عن الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري أثناء الانتقال إلى طاقة أنظف، وخرج الناصر في ديسمبر الماضي ليقول إن نقص الإنفاق على إنتاج النفط يمكن أن يكون له عواقب اجتماعية، وانتقد فكرة أن العالم يمكن أن يتحول إلى وقود أنظف بين عشية وضحاها، حيث قال حينها: الاعتراف العلني بأن النفط والغاز سيلعبان دورًا أساسيًا وهامًا خلال الفترة الانتقالية وما بعدها سيكون صعبًا بالنسبة للبعض، لكن رغم صعوبته إلا أنه أسهل بكثير من التعامل مع انعدام أمن الطاقة والتضخم المتفشي والاضطرابات الاجتماعية إذا ارتفعت الأسعار.

أثبت هذا التصريح أن رئيس شركة أرامكو يتمتع ببصيرة نافذة، فلم تمر سوى أشهر معدودات إلا وقد ارتفعت أسعار الطاقة والتضخم العالمي بعد الصراع الروسي الأوكراني، وقد اضُطر الغرب إلى المناداة بضرورة زيادة إنتاج النفط رغم سنوات من المطالبة بضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

إنجازات أمين الناصر

وقال جيم كرين، زميل أبحاث الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس ومؤلف كتاب ممالك الطاقة: في الأوساط السعودية، يُنظر إلى أمين الناصر على أنه مبتكر ومستعد لتنويع نماذج أعمال أرامكو الناجحة من خلال تحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر وإزالة الكربون.

وفي عهده، استحوذت أرامكو على شركة سابك العملاقة للبتروكيماويات السعودية في إطار عمليات التكرير والبتروكيماويات، وأطلقت الاكتتاب العام الأولي بإدراج قياسي بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019، وأصدرت أول تقرير للشركة عن انبعاثاتها بعد عقود من السرية.

فترة حياته الأولى

وسلط التقرير الضوء على الفترة الأولى من حياة أمين الناصر، حيث قال إنه على عكس الرؤساء التنفيذيين الآخرين في أرامكو، فهو ليس نتاجًا لتعليم أمريكي لكن بدلًا من ذلك صعد في مراتب الشركة بعد حصوله على تعليم سعودي.

وبدأ الناصر حياته المهنية كمهندس بترول قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي في عام 2015، وشغل مناصب عدة قبلها.

واختتم التقرير قائلًا: وظيفة الناصر أكبر بكثير من وظيفة الرئيس التنفيذي النموذجي لشركة النفط، فهي لا تقتصر على إنتاج وتسويق النفط فحسب بل أيضًا إدارة المخاطر القوية للشركة التي لا تترك مجالًا للتساهل.