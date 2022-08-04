أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم الخميس، بوقوع انفجار في ولاية نبراسكا الأمريكية، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت الوكالة نقلا عن شهود عيان إن الضحايا وقعوا عقب سماع دوي انفجار.

حرارة الأجواء

ومن ناحية أخرى، كشفت تقارير مناخية عن التأثير الهائل لدرجات الحرارة الشديدة – وهي ظاهرة مناخية قتلت عددًا كبيرًا من الأشخاص في الولايات المتحدة – في خرائط متحركة جديدة من وكالة ناسا توضح كيفية انتشار تغير الطقس ووضع 150 مليون شخص في دائرة الخطر.

مستويات قياسية

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تجاوزت درجات الحرارة المستويات القياسية، حيث شهدت نيويورك تسجيلًا قياسيًا لخمسة أيام متتالية من الحرارة ثلاثية الأرقام لأول مرة على الإطلاق، وشهدت ولايات بما في ذلك تكساس وأوكلاهوما ارتفاعات تصل إلى مستويات قياسية.

كما أصيب سكان ولاية يوتا بحرارة شديدة خلال سلسلة من درجات الحرارة التي تجاوزت 100 درجة فهرنهايت لمدة 16 يومًا.