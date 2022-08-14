كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أسباب الارتفاع الشديد في موجات الحر بجنوب ووسط أوروبا، لافتًا إلى أن الرياح هي السبب في ذلك.

فيديو | الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: الارتفاع الشديد في موجات الحر في جنوب ووسط أوروبا سببه الرياح الحارة الصحراوية القادمة من شمال أفريقيا #عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/JbYKIn4QGn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2022

انتقال الرياح:

وقال الحصيني، في مداخلة مع برنامج “عين الخامسة” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الحر أو البرد يأتي على حسب ما تنقله الرياح، موضحًا أن ما حدث في أوروبا من موجة حارة جاءت بسبب انتقال الرياح الحارة من الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا لفترة ليست بالقصيرة وعلى فترات متقطعة.

وأشار إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع الحرارة في أوروبا لتصل إلى درجات قياسية في وسط أوروبا بمعدل 40 درجة وهي درجة قياسية، باعتبار أن وسط أوروبا منطقة باردة وبها أمطار.

موجة حارة على غير العادة:

ولفت إلى أن الموجة الحارة التي تعرضت لها أوروبا أتتها على غير العادة فالغالب أنها تكون في شهر أغسطس، لكن الحر تقدم العام الحالي إلى شهر يوليو ويستمر في أغسطس الجاري.

وأكد أنه على الرغم من أن موجات الحر متباعدة، لكنها كانت قاسية، فضلًا عن قلة الأمطار؛ ما أدى إلى زيادة درجات الحرارة على غير العادة.

نقص تجدد الممرات المائية:

يذكر أن الجفاف غير المعتاد ودرجات الحرارة القياسية بأوروبا أدى إلى نقص في تجديد الممرات المائية الأساسية بالقارة العجوز وزيادة سخونتها بشكل متزايد.

ومع شح الأمطار في غرب ووسط وجنوب أوروبا، يقول خبراء الأرصاد الجوية: إن الجفاف قد يصبح الأسوأ في القارة منذ أكثر من 500 عام.