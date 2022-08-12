نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية اليوم على ‏منطقة حائل ‏ومحافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ ‏في مدى الرؤية، وتشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة. ‏

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة ٨ مساءً.‏

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك وحائل يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.