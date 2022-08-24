أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

طقس المدينة المنورة:

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا وخيبر والعيص وبدر واليتمة، بدأت الساعة الـ 3 صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.