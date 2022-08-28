أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة إلى رياح نشطة، وسحب رعدية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر مدينة القنفذة بالتأثير المذكور، على أن تستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.



كما نبه المركز إلى تعرض منطقة المدينة المنورة إلى رياح نشطة وسحب رعدية، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

ويتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الرايس، وبدر، وينبع النخل.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

توقعات الطقس

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.