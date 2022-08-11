تُوج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي- قبل قليل- بعد فوزه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أُقيمت في دولة فنلندا.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد فرانكفورت:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الريال بحثًا عن إحراز الهدف الأول.

ونجح النمساوي دافيد ألابا في إحراز الهدف الأول للريال بالدقيقة السابعة والثلاثين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي كاسيميرو.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الريال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، اتسم الهدوء على أداء الفريقين لكن ذلك لم يمنع الفرنسي كريم بنزيما من إحراز الهدف الثاني للريال من تصويبة قوية بالدقيقة الـ65.

ولم يتمكن فريق آينتراخت فرانكفورت من تسجيل أي أهداف، لينتهي اللقاء بفوز الريال بهدفين دون رد ليحصد اللقب الخامس في تاريخه ببطولة السوبر الأوروبي.

رقم قياسي لـ بنزيما:

وأصبح الفرنسي بنزيما ثاني الهدافين في تاريخ ريال مدريد برصيد 324 هدفًا، بعد هدفه الذي سجله في شباك نادي آينتراخت فرانكفورت.