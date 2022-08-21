انتهت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، مساء السبت، بفوز الريال برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لـ موسم 2022/ 2023.

ريال مدريد يضرب برباعية:

وبدأ الريال المباراة ضاغطًا بكل قوة، ليتمكن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما من إحراز الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة الـ14 من ركلة جزاء.

ونجح إياجو إسباس في إحراز هدف التعادل لـ سيلتا فيجو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ24.

وواصل الريال ضغطه ليضيف الكرواتي لوكا مودريتش ثاني أهداف الريال من تصويبة قوية بالدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرازيلي فينسيوس جونيور الهدف الثالث لـ ريال مدريد بالدقيقة الـ57 بعد تمريرة متقنة من مودريتش، ليراوغ حارس سيلتا فيجو ويضعها في الشباك الخالية.

واستمر الريال في ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الرابع عبر الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي من تصويبة قوية بالدقيقة الـ66.

هازارد يُهدر فرصة إضافة الهدف الخامس:

وأهدر البلجيكي إدين هازارد فرصة إحراز الهدف الخامس لـ الريال بعد إهداره ركلة جزاء.

وأصبح رصيد الريال بعد الفوز ست نقاط في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة في المركز الـ14.