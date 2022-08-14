سيواجه نادي ريال مدريد مساء اليوم، نادي ألميريا الصاعد حديثًا لـ الدوري الإسباني الممتاز وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة لـ موسم 2022/2023.

ويطمح ألميريا لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الريال بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يسعى الفريق الملكي بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز من أجل الدفاع عن لقبه، وتفادي المفاجآت مبكرًا.

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا علق على مباراة فريقه ضد الريال اليوم في الجولة الأولى في الدوري الإسباني.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : ” توقعي أن كريم بنزيما سيواجه أسوأ أول 5 دقائق في مسيرته الكروية، هذا إحساس”.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ألميريا

المباراة تُقام مساء اليوم الأحد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط حيث تُنقل عبر قنوات Bein Sports HD 1 English و Bein Sports Connect و Super Sport La Liga HD.