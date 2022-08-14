سيواجه نادي ريال مدريد مساء اليوم، نادي ألميريا الصاعد حديثًا لـ الدوري الإسباني الممتاز وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة لـ موسم 2022/2023.
ويطمح ألميريا لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الريال بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يسعى الفريق الملكي بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز من أجل الدفاع عن لقبه، وتفادي المفاجآت مبكرًا.
وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا علق على مباراة فريقه ضد الريال اليوم في الجولة الأولى في الدوري الإسباني.
القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ألميريا
وسيكون التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، فاسيكز، ميليتاو، روديجر، ألابا، مودريتش، كروس، كاسيميرو، رودريغو، بنزيما، فينسيوس جونيور”.
وسبق لـ الريال الفوز في 9 مباريات وسجل خلالها 38 هدفًا في تاريخ مواجهاته ضد ألميريا، بينما فاز ألميريا في مباراة واحدة فقط وكان التعادل حاضرًا بينهما في مباراتين.
وكان ريال مدريد فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي على حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.
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