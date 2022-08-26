يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لمكافأة نجمه الفرنسي كريم بنزيما بتجديد العقد، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2021/2022.

وكانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد سيجدد عقد بنزيما حتى عام 2024 نظير مجهوداته ومساهماته في فوز الريال بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أرقام كريم بنزيما مع ريال مدريد

وشارك بنزيما مع ريال مدريد في 608 مباريات خلال كل البطولات، حيث سجل خلالهم 325 هدفًا وصنع 160 آخرين.

وحصد بنزيما، جائزة أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على زميله في ريال مدريد، حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، ومواطنه كيفين دي بروين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستعاد بنزيما بريقه خلال منافسات الموسم الماضي، حيث حصد لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم بـ27 هدفًا، وهداف دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا، ليساهم في تتويج ريال مدريد بالبطولتين.

مسيرة بنزيما مع المنتخب الفرنسي

وعلى الصعيد الدولي، تألق كريم بنزيما مع المنتخب الفرنسي، وقاده للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، وساهم في تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويطمح في حصد اللقب بعد غيابه عن المونديال الماضي والذي توج به الديوك.

وبعد التألق اللافت للمهاجم الفرنسي بالموسم الماضي، يطمح بنزيما في مواصلة توهجه هذا الموسم، حيث قاد ريال مدريد لتحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في تسجيل هدف.