يطلق برنامج ريف المعسكر التدريبي “وارفة” بنسخته الأولى، تحت شعار لتحدثي التغيير والذي يهدف إلى تمكين النساء الريفيات من ريادة الأعمال في جميع مناطق المملكة.

تفاصيل المعسكر:

وأكد ريف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لتحدثي التغيير في أرياف المملكة، ندعوك للمشاركة في المعسكر التدريبي الأول من نوعه (وارفة) والذي يختص بريادة الأعمال.

وتابع: البرنامج يستهدف صاحبات المشاريع المدعومات في قطاع القيمة المضافة، ويضم محتوى مكثفًا ومثريًا في ريادة الأعمال.

موعد وارفة:

ويقام المعسكر من 10 إلى 14 أكتوبر المقبل، فيما أكد برنامج ريف أن رابط التسجيل سيصل في رسالة SMS.