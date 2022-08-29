يطلق برنامج ريف المعسكر التدريبي “وارفة” بنسخته الأولى، تحت شعار لتحدثي التغيير والذي يهدف إلى تمكين النساء الريفيات من ريادة الأعمال في جميع مناطق المملكة.
تفاصيل المعسكر:
وأكد ريف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لتحدثي التغيير في أرياف المملكة، ندعوك للمشاركة في المعسكر التدريبي الأول من نوعه (وارفة) والذي يختص بريادة الأعمال.
وتابع: البرنامج يستهدف صاحبات المشاريع المدعومات في قطاع القيمة المضافة، ويضم محتوى مكثفًا ومثريًا في ريادة الأعمال.
موعد وارفة:
ويقام المعسكر من 10 إلى 14 أكتوبر المقبل، فيما أكد برنامج ريف أن رابط التسجيل سيصل في رسالة SMS.
اترك تعليقاً