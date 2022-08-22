يقدم برنامج التنمية الريفية الزاعية المستدامة “ريف” المشارك بفعاليات مهرجان بريدة للتمور، خدماته لمستفيدي برنامج التنمية وتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية.

ويهدف البرنامج التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعريف المزارعين وأسرهم والزوار بمستهدفات البرنامج من خلال تطوير التنمية الزراعية الريفية المستدامة في المملكة.

كما يعمل على استثمار الفرص والموارد المتاحة، و الاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية بهدف تحسين القطاع الزراعي الريفي، وزيادة الكفاءة والإنتاجية.