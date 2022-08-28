استقر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري على فسخ العقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش بالتراضي، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق الكروي الأول تحت قيادة رغم توليه المهمة خلال شهر يوليو الماضي.

وكان سواريش صاحب الـ47 عامًا تولى مهمة تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن الفريق يوم 13 يونيو الماضي.

شرط ريكاردو سواريش لمغادرة الأهلي

سواريش لا يمانع الرحيل وفسخ العقد مع الأهلي ولكن يشترط الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، وفي حال لم يحصل عليها بحسب التقارير فسوف يتقدم بشكوى ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستكون آخر مباراة لـ سواريش مع الفريق بعد غد الثلاثاء، عند مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري لـ موسم 2021/2022.

وبوقت سابق، أثار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، الجدل لدى جماهير المارد الأحمر، بعدما ألمح إلى عودته من جديد لتدريب الفريق عقب مباراة الأهلي ضد إنبي التي أُقيمت مساء الأربعاء الماضي في الدوري المصري.

موسيماني نشر مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” لجماهير الأهلي الخميس الماضي وهي تهتف باسمه قائلًا: ” اليوم نعود إلى ذكرى خاصة”.

وكان ريكاردو سواريش قال عقب مباراة الأهلي ضد إنبي: “أنا مدرب توليت المهمة في ظروف صعبة وتعرضت لظلم كبير، أعتذر لا أستطيع الإجابة على أي سؤال في المؤتمر الصحفي والأهلي في الموسم المقبل سيحصد كل البطولات”.