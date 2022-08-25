ألمح المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش إلى إمكانية رحيله عن الأهلي المصري، بعد نهاية موسم 2021/ 2022 يوم الثلاثاء المقبل في مصر.

وكان الأهلي هزم فريق إنبي مساء الأربعاء بهدفين دون رد في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري.

تعليق ريكاردو سواريش:

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي: “أنا مدرب توليت المهمة في ظروف صعبة وتعرضت لظلم كبير، أعتذر لا أستطيع الإجابة على أي سؤال في المؤتمر الصحفي والأهلي في الموسم المقبل سيحصد كل البطولات”.

يذكر أن المدرب سواريش كان تولى تدريب الأهلي في يوليو الماضي خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكان الأهلي هزم إنبي بهدفي الموزمبيقي لويس ميكسيوني ومحمد محمود في الدقيقتين الـ71 والـ90.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 67 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد نادي إنبي عند 35 نقطة في المركز الـ13.