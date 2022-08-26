ردت ريم السواس على قرار نقيب الفنانين السوريين محسن غازي بمنعها من الغناء في سوريا بطريقة لاذعة حيث هاجمته في إحدى أغنياتها بعدما زجت باسمه في كلمات أغنيتها الشهيرة ” أكبر غلطة بحياتي”.

وتداول أنصار الفنانة السورية مقاطع فيديو لها وهي تغني وتهين محسن غازي في أغنيتها الشهيرة فيما تفاعل معها الحضور بالتصفيق والتهليل كلما ارتجلت في الأغنية.

منع ريم السواس من الغناء

وقرر نقيب الفنانين السوريين منع السواس من الغناء في سوريا بسبب كلمات أغنياتها الهابطة والمبتزلة فضلا عن ملابسها المثيرة الأمر الذي أصاب متابعيها بالصدمة.

وقالت السواس إنها تشعر بالندم لصدور مثل هذا القرار مؤكدة أن ما تحصل عليه من أي حفل في دبي أو في العراق يساوي 5 أضعاف ما تحصل عليه من حفلاتها في سوريا وأنها كانت تغني لأجل الشعب وليس للمال.

وعبَّر جمهور السواس عن صدمته بعدما اكتشف بعضهم أنها من سوريا وكانوا يظنون أنها من العراق أو من دولة أخرى خليجية.

محسن غازي المثير للجدل

يذكر أن محسن غازي قال في تصريحات سابقة إن النقابة ليست محكمة، ولا يمكن أن تفصل فنانًا بناء على مواقفه السياسية، موضحًا أن أسباب فصل بعض الفنانين من النقابة أنهم لم يسددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.

كما أوضح أن الإعلام السوري ظلم الفنان السوري بشكل كبير وهمّشه، ولم يعطِه مساحة للظهور، لكنه منح حيزًا كبيرًا للفنان الأجنبي، الذي يمكن أن يعطي القناة رواجًا أكبر.