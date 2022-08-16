يعاني سالكو طريق الملك فيصل بمحافظة حفر الباطن من الازدحام المروري عند اليوتيرن الواقع نهاية الطريق قبل كوبري طريق الملك فهد، حيث يسبب الازدحام حوادث مرورية، إضافة إلى تكدس المركبات لوقت طويل.

ازدحام متكرر:

وذكر نواف العنزي أن سكان حي المحمدية والصفا يعانون من الازدحام المتكرر عند اليوتيرن، حيث لا يوجد غيره إلا جنوب الطريق وشماله عند تقاطع طريق أبي بكر الصديق.

حوادث عديدة:

وأشار العنزي إلى أن الموقع شهد عدة حوادث آخرها يوم أمس، مطالبًا الجهات المسؤولة سواء أمانة حفر الباطن أو المرور بإيجاد حل لهذه الإشكالية.

وأضاف العنزي: الموقع يشهد ازدحامًا؛ مما يؤدي إلى تداخل المركبات على بعضها، ويتجنب بعض سالكي الطريق هذا الملف بمواصلة السير إلى كوبري طريق الملك فهد ومن ثم العودة.

من جهته، قال نواف الخشرم: إن اليوتيرن تسبب في أزمة بحي الصفا ويشهد ازدحامًا والعديد من الحوادث، ولهذا يجب على الجهات المعنية التدخل لوضع حلٍّ له.