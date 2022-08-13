نجح زوجان في تحويل منزلهما إلى متحف بحري في جزر فرسان يقصده كل من يزور الجزيرة، لكونه يضم عشرات الآلاف من القطع البحرية.

فيديو | زوجان يحولان منزلها إلى متحف بحري في جزر فرسان #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/WROQqrbYMI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022

عمر المتحف 16 عامًا:

وكشف صاحب المتحف، المواطن زيلعي محمد زيلعي، أن المتحف عمره الآن 16 عامًا، واقتنى كل القطع من الصيادين، مشيرًا إلى أنه هو من يقوم بتحنيط القطع وتنظيف الأسماك الموجودة بالمتحف، حيث يضم المتحف أكثر من 30 ألف قطعة.

مساعدة الزوجة:

وأوضح أن هناك مستودعًا به قطع بحرية لم يتم عرضها بعد بسبب ضيق المكان، كما أن زوجته تساعده في ترتيب المتحف وتساعده في بعض القطع البحرية المتعلقة بالزينة.