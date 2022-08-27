استذكر فريد أحمد زوج إحدى ضحايا تفجير مسجد النور بنيوزيلندا، فقدان زوجته في الحادث، مؤكدًا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة ذوي الشهداء للحج هدية لا تقدر بثمن.

فيديو | فريد أحمد يستذكر فقدان زوجته في تفجير مسجد النور بنيوزيلندا: هدية #الملك_سلمان لا تقدر بثمن.. ومواساة عادل الجبير "القيادة والشعب السعودي يقدمون لك التهنئة والدعم ويقدرون لك تسامحك" كلمات لن أنساها#الإخبارية pic.twitter.com/Wfmn8LDZcb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2022

نعمة كبيرة

وأوضح أحمد، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن أول من أتى عزاء زوجته، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومعه السفير عبدالرحمن السحيباني، لافتاً “لا زلت أتذكر أن الجبير قبلني على جبهتي”.

وأضاف: “قال لي لقد قمت بتلخيص الإسلام السلمي للعالم.. وشعب وحكومة المملكة تهنئك وتدعمك”، مؤكدًا: “كانت كلماته في ذلك الوقت في ذهني.. كانت نعمة كبيرة كنت بحاجة لسماعها”.

وتابع قوله: “كلام من شخص مثل قامته، كما تعلم معروف دوليًا وفصيح ومتحدث ممتاز جدًا”.

شكر خاص للمملكة وقياداتها

وعن توجيه خادم الحرمين الشريفين، أكد فريد أحمد أن هذا يعني له ولذوي الضحايا الكثير، فهم يشعرون بالارتياح لحصولهم على فرصة الحج، لذا فهي هدية لا تقدر بثمن من الملك سلمان، مشيرًا: “لا أعرف كيف أعبر عن مدى شكري ومع ذلك أود أن أقول بالنيابة عني وعن شعبي شكرا جزيلًا لكم وجزاكم الله خيرًا لكرمكم”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه باستضافة ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.