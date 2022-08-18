كشف الحاج فريد أحمد، زوج السيدة حسناء أحمد التي استشهدت في الهجوم على مسجد النور في نيوزيلندا عام 2019، أنه عفا عن منفذ الجريمة حيث كانت هذه فرصة لإظهار تعاليم الإسلام.

فيديو | "رغم مصائبه إلا أنه عفا عن الإرهابي قاتل زوجته" فريد أحمد زوج الشهيدة: كانت فرصة لإظهار تعاليم الإسلام الحقيقة.. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لإساءات شديدة ورد فعله "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" #حجة_شهيدة_المسجد#الإخبارية pic.twitter.com/CcwkbulGrb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2022

إظهار تعاليم الإسلام

وقال فريد، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إنه عفا عن منفذ إطلاق النار بمسجد النور في نيوزيلندا قاتل زوجته، لافتا إلى أنها كانت فرصة لإظهار تعاليم الدين الإسلامي، نظرًا لأن الإسلام يتعلق بالسلام والمسلمون هم سفراء السلام.

وأضاف: “خاصة في العالم الغربي لأنهم يعيشون فيه منذ فترة طويلة، فهناك الكثير من سوء الفهم حول الإسلام، فيربط البعض رجال الإسلام بالإرهاب أو العنف، لذلك أردت إظهار التعاليم الحقيقية للإسلام، وهو أنه رحمة للعالمين”.

أتباع النبي

ولفت إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لإساءات شديدة وكان الكفار يريدون قتله، ومع ذلك كان يرفض حتى معاقبتهم ويقول “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون”، لذلك فكرت وهذا ما سأفعله بأن أكون حقًا من أتباع النبي محمد.

وأشار: “أريد أن أفعل القليل، وأريد أن أظهر الرحمة وسماحة الإسلام”، مستطردًا: “سأشرح لوسائل الإعلام وللعالم أن هذا ليس مني بل هذا من الإسلام.. فهو المسامحة والعفو والله سبحانه وتعالى يعفو أيضا”.