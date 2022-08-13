نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول للعام الجاري 2022م أعمالاً زراعية وتشجيرًا وتوسيعًا لمساحة المسطحات الخضراء والأشجار بمحافظة الخبر، ليصبح إجمالي مساحة المسطحات الخضراء في الخبر 2.211.000 م2.

زراعة 4250 شجرة:

وشملت الأعمال زراعة 4250 شجرة في عدد من الشوارع والحدائق والساحات والمماشي، وزراعة ما يزيد عن 140 ألف م2 من المسطحات الخضراء في مناطق خضراء جديدة وساحات ورؤوس جزر وتقاطعات.

الخبر خضراء:

وتأتي هذه الأعمال ضمن مبادرة “الخبر خضراء”، و”شرقية خضراء” والتي تتماشى مع مبادرة “السعودية الخضراء”، وسعيًا من الأمانة إلى مضاعفة عدد الأشجار والمسطحات الخضراء في الخبر لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.