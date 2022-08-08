أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد أنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي محادثات مع أوكرانيا أو حلفائها الدوليين.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أن كييف تتمسك بموقفها المتمثل في عدم التنازل عن أي أرض لصالح روسيا.

لن نتخلى عن أي شيء

وتابع الرئيس الأوكراني: “موقف بلادنا ما زال كما كان دائمًا، لن نتخلى عن أي شيء نمتلكه”.

وشدد رئيس أوكرانيا: “إذا استمر المحتلون في المضي على طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنهم سيغلقون أمام أنفسهم أي فرصة لإجراء محادثات مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما”.