في سابقة من نوعها، أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب، تشكيلة حكومته، التي تضمنت استحداث أول وزارة تعنى بالقهوة.

وزير للقهوة

ونقلت قناة “العربية” عن صحيفة “جارديان” البريطانية، أن حكومة بابوا غينيا الجديدة شهدت انضمام وزارة للقهوة، حيث تم تعيين جو كولي كأول وزير للقهوة ضمن مجلس الوزراء الجديد.

ويعد هذا المنصب الوزاري الأول على مستوى العالم ولم يشهده أي تشكيل وزاري من قبل.

وزارة لزيت النخيل أيضاً

كما استحدثت الحكومة، وزارة جديدة أخرى هي وزارة زيت النخيل، حيث يعكس اهتمام الحكومة بالزراعات الحيوية للاقتصاد”.

هدف إنشاء وزارة القهوة

وفي السنوات الماضية، زاد الطلب على حبوب القهوة التي تزرعها دولة بابوا غينيا الجديدة، كمنتج تصديري حيوي، يتم تصديرها لدول مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

كما أن الهدف الأساسي من تأسيس هذه الوزارة هو رفع معدل الربح السنوي من تصدير قهوة بابوا غينيا الجديدة، بزيادة عدد الدول التي يمكن أن تكون أسواقا محتملة.

والقهوة في دولة بابوا غينيا الجديدة، تعتبر ثاني أكبر محصول زراعي في البلاد، بعد زيت النخيل، وتمثل القهوة نسبة 27 % من إجمالي صادرات دولة بابوا غينيا الجديدة من المزروعات، و6% من إجمالي صادرات الدولة.