أطلقت شركة سامسونج هاتفين جديدين قابلين للطي بزجاج مرن بحيث يُطوى أسفل منتصف الشاشة، ومن ضمنهما Galaxy Z Fold 4 وهو أغلى جهاز في تاريخ الشركة حتى الآن.

مواصفات Galaxy Z Fold 4 من سامسونج

ويأتي Galaxy Z Fold 4 بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنحك تجربة تشبه اللاب توب حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة.

ويأتي الهاتف الجديد مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وبسعر مدهش يصل إلى 2019 دولارًا، أما سعة تخزين 125 جيجابايت تأتي بسعر 1000 دولار، وتبلغ سعة تخزين 512 جيجابايت 1200 دولار.

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 4

وأطلقت سامسونج أيضًا هاتف Galaxy Z Flip 4 الذي ينفتح مثل الهواتف القديمة من التسعينيات وذلك بمفصل أفقي في منتصف الشاشة، ويحتوي على حواف صغيرة ومفصلات قليلة الحجم بحيث تمنح شكلًا مثاليًا.

أما عن السعر فإن الهاتف بسعة تخزين 125 جيجابايت يأتي بمبلغ ألف دولار، وسعة الـ 256 غيغابايت بسعر 1060 دولارًا، وسعة الـ 512 غيغابايت بسعر 1199 دولارًا.

وكلا الطرازين من الهواتف الذكية متوافقان مع شبكة الـ 5G، ويأتيان بمقاومة، ويمكن طيهما وفتحهما أكثر من 200 ألف مرة، وهما متاحان حاليًا للطلب المسبق، على أن يتم طرحهما للبيع في 26 أغسطس.

مقارنة بين هواتف سامسونج وآبل الجديدة

في حين أن الشركة الكورية أعلنت بالفعل عن مواصفات هواتفها وأجهزتها الجديدة، إلا أن الشركة الأمريكية من المتوقع أن تطرح سلسلة الهواتف الخاصة بها في سبتمبر المقبل، ولم تُصرح بأي معلومة جديدة وكل ما يدور حول الإصدارات المتوقعة لا تتعدى كونها من التكهنات والتسريبات.

مع ذلك، فإن المحللين التكنولوجيين في السوق يقولون إن الأجهزة القابلة للطي ليست على رأس قائمة أمنيات عشاق الهواتف الذكية؛ حيث لا تلق رواجًا في الأسواق، ولذلك من المتوقع أن تتفوق هواتف آبل الجديدة على نظيرتها من سامسونج.