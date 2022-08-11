كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، حيث عمدت في ذلك إلى إبقاء الأسعار عند مستوى العام الماضي نفسه، في محاولة لتعزيز ريادتها في السوق.

تراجع سعر شركة سامسونج

وتراجع سعر شركة سامسونج اليوم بنسبة 105% ليبلغ 59000 وون كوري جنوبي، بعد الإعلان، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 14 يوليو الماضي.

وأكد المحللون أنه على الرغم من أن سوق الهواتف الذكية يتقلص هذا العام مع انخفاض إنفاق المستهلكين، يُرجح أن تكون الهواتف القابلة للطي أفضل حالاً، مع زيادة اهتمام المستخدمين بمميزاتها.

الهواتف الجديدة

وبشأن الهواتف الجديدة، فجددت سامسونج هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip4، والذي يبدو مما عرضته أنه لا يختلف بشكل كبير عن الإصدارات السابقة، لكن مع وجود بعض التحديثات الجديدة في البرمجة.

كما حددت الشركة سعر الهاتف عند 999.99 دولارًا، في حين يبدأ سعر الهاتف (جالاكسي زد فولد 4) المجهز بتقنية الجيل الخامس وشاشة رئيسية بحجم 7.6 بوصات عند 1799.99 دولارًا في الولايات المتحدة.

وسيتوفر الطرازان بالإضافة إلى أحدث سماعات الأذن من سامسونج (برو جالاكسي بودز 2) بشكل عام اعتباراً من 26 أغسطس في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أوروبية.